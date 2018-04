Feyenoordklas viert overwinning met AZ-tompoucen

Het was vanochtend feest in de klas van meester Ilja. Dat heeft alles te maken met de vijftien kinderen in de klas die voor Feyenoord zijn. Dolblij waren ze dat hun club gisteren de beker wist te winnen. Voor hun leraar was het iets minder feest. Ilja de Bree (23) is namelijk groot supporter van AZ. De teleurstelling was groot toen hij de wedstrijd zondag bijwoonde in de Kuip. ,,Het is jammer. We hebben dik verloren”, zegt hij. ,,Dan zit je in een vol stadion en kan je alleen maar balen.”