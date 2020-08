Feyenoord: ‘Enorm zonde dat onze naam door relschoppers zo in het nieuws komt’

Stadionverbod

,,Helaas kunnen clubs niet verhinderen dat mensen rondom wedstrijden om totaal verkeerde redenen en op eigen initiatief afreizen naar steden waar wedstrijden worden gespeeld. Zitten er onder de relschoppers die een sanctie krijgen ook mensen die daadwerkelijk naar onze wedstrijden gaan, dan komen die uiteraard in aanmerking voor een stadionverbod. Of dat zo is, is nu nog niet duidelijk. Doorgaans blijkt echter dat het gros van de relschoppers geen kaarthouder is of zelfs al een stadionverbod heeft en dus helemaal geen relatie (meer) met de club heeft’, aldus de woordvoerder.