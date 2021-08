Ferry wilde scooter redden en plots ontplofte zijn hand: ‘Ik zei direct dat ze 112 moesten bellen’

Video Buurtbewo­ners slapen al nachten niet na gruwelijke ‘koffer­moord’: ‘We moeten maar verhuizen’

5 augustus Een gruwelijke moord waarbij het lichaam van een in stukken gehakte Zwijndrechtenaar in koffers in een auto werd gevonden, schokt Zwijndrecht én de buurt rond de Zevenkampse Ring in Rotterdam. Dáár werd de 29-jarige vader van drie kleine kinderen vermoedelijk vermoord. Buurtbewoners hebben de opgepakte verdachte nog zien sjouwen met de koffers. ,,We slapen al nachten niet, het spookt maar in ons hoofd.’’