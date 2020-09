Femke Halsema: ‘Ik had niet gerekend op zulke harde persoonlijke aanvallen’

BV de Liefde Anne (44) ging in therapie na dramarela­ties: ‘Ik ging langzaam kapot’

15 september In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Na wat teleurstellingen begrijpt Anne (44) dat ze in de liefde een aantal verkeerde keuzes maakte. Ze verlangt nu naar een rustige relatie.