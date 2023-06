Felle woningbrand in Arnhem: tientallen woningen ontruimd, drie mensen naar het ziekenhuis

Het is nog onbekend hoe het vuur kon ontstaan. De brand is overgeslagen naar een ander huis. Deze twee woningen staan in lichterlaaie. Blussen is erg lastig omdat er zonnepanelen op het dak zitten. Daardoor is het ook moeilijker om overslag naar de buren te voorkomen. De brandweer is in groten getale aanwezig met blusvoertuigen en een hoogwerker.