Felle woningbrand in Arnhem: honderd woningen ontruimd, drie mensen naar het ziekenhuis

met videoIn een woning aan de Van Kinsbergenstraat in Arnhem is zondag rond het middaguur brand uitgebroken. De brand is overgeslagen naar andere woningen. Er is zoveel rookontwikkeling dat er een NL-Alert is verstuurd. Inmiddels zijn zo'n honderd woningen ontruimd.

Het is nog onbekend hoe het vuur kon ontstaan. De brand is overgeslagen naar vier andere huizen. Deze vijf woningen staan mogelijk allemaal in lichterlaaie, hoewel dat door de rookontwikkeling moeilijk is te zien door de brandweer. Blussen is erg lastig omdat er zonnepanelen op het dak zitten. Daardoor is het ook moeilijker om overslag naar de buren te voorkomen. De brandweer is in groten getale aanwezig met blusvoertuigen en een hoogwerker.

Drie mensen van de vijf mensen die thuis waren toen de brand uitbrak, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat bevestigt een woordvoerder van de brandweer. De brandweer heeft daarnaast twee honden gered uit een naastgelegen woning. Deze bewoners waren niet thuis. Om de dieren uit hun benarde positie te bevrijden, is de deur geforceerd.

De felle woningbrand in Arnhem.

Ontruimd

De brand in het blok van acht woningen is nog niet onder controle, aldus de woordvoerder van de brandweer. Hoe ernstig de schade aan de woningen is, is nog niet te zeggen. Tientallen huizen in de omgeving zijn ontruimd vanwege de rook, die in de hele wijk hangt. De bewoners van de acht woningen van het getroffen huizenblok, kunnen mogelijk vannacht niet in hun eigen huis slapen. Al deze woningen hebben rookschade en/of waterschade. Zij kunnen terecht bij Sporthal Bethaniën aan de Bethaniënstraat. De bewoners van de andere ontruimde woningen kunnen waarschijnlijk wel later vandaag huiswaarts keren.

Burgemeester Ahmed Marcouch heeft via Twitter gereageerd op de brand: ,,Lief Arnhem, helaas een felle brand in Presikhaaf. De brandweer is daar op volle sterkte om vuur en rook te bedwingen en de slachtoffers worden opgevangen. Als u kunt, blijf dan binnen als buurtbewoners, sluit deuren en ramen tegen de rook. Blijf fit, samen doorstaan wij dit,” luidt zijn bericht.



Buurtbewoners staan waar tientallen woningen zijn ontruimd vanwege de dikke rook die vrijkwam bij een brand in een huizenblok in de Van Kinsbergenstraat.

