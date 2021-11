Felle reacties op plaatsen scanzuil QR-code in winkels Intertoys en Blokker

Consternatie op sociale media. Een klant plaatste gisteren foto's van een gele (Intertoys) en oranje (Blokker) scanzuil op Twitter. Met deze apparaten kunnen klanten zelf een QR-check doen door hun code voor de scan te houden. Sommigen dachten dat de zuilen al in gebruik waren, ook al geldt er in Nederland (nog) geen verplichting voor winkels om naar de QR-code te vragen.

,,Helaas is deze foto een eigen leven gaan leiden. Want het ging slechts om een test van onze zuilen. Zolang het wettelijk niet is verplicht om klanten naar hun QR-code te vragen, gebruiken we de zelfscan niet. We bereiden ons alleen voor op alle mogelijke maatregelen die de overheid kan nemen. Deze zuil – die inmiddels weer is verdwenen – is daar onderdeel van. De overheid heeft immers al meerdere keren aangegeven 2G- of 3G-beleid serieus te overwegen voor niet-essentiële winkels’’, zegt Barbara van der Werf namens Blokker en Intertoys.

Ze zegt geschrokken te zijn van de ‘heftige reacties’ die de zuilen losmaken. Sommige twitteraars roepen op de winkels te boycotten en er geen inkopen te doen voor de feestdagen. De termen ‘discriminatie’ en ‘tweedeling’ worden daarbij regelmatig gebruikt. Van der Werf: ,,Terwijl wij niets anders doen dan voorsorteren op eventuele nieuwe regelgeving. We willen op alles zijn voorbereid. Zo’n zuil bij de ingang werkt wat ons betreft ook een stuk efficiënter dan dat er continu een medewerker de QR-check moet uitvoeren. Maar nogmaals, zo ver is het nog niet, hè. We zijn alleen voorbereid, that's it.”

Er zijn ook klanten die de winkelbedrijven in speelgoed en huishoudelijke artikelen juist steunen en vinden dat het goed is dat ze nu al ‘hun verantwoordelijkheid nemen’. Het kabinet heeft maatregelen getroffen om ondernemers 2G-beleid te kunnen laten hanteren, als zij dat willen. Daarvoor is wel een wetsvoorstel nodig, dat eerder deze week naar de Tweede Kamer is gestuurd. Bij dit beleid worden alleen nog mensen toegelaten die gevaccineerd zijn of genezen zijn van corona. Het is nog de vraag of de Tweede en ook de Eerste Kamer instemmen met deze nieuwe wetgeving. En dan nog is het de vraag of deze maatregel ook gaat gelden in niet-essentiële winkels.

