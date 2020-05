Felle kritiek vakbonden op ‘willekeurige en onbegrijpelijke’ coronaregels

De veiligheidsregels vanwege het coronavirus verschillen sterk per regio en zijn daarmee ‘niet uitlegbaar en onbegrijpelijk’ voor de burger. Met die felle kritiek komen vijftien vakbonden die zich verenigd hebben in de Coalitie voor de Veiligheid.

Volgens de coalitie zijn er ‘grote verschillen in de uitwerking van de richtlijnen’ in de 25 veiligheidsregio’s van Nederland. Zo is een motorrijder die over een dijk rijdt in Gelderland-Midden niet in overtreding, maar in Gelderland-Zuid wél. ,,Veiligheidsregio’s bedenken hun eigen regels en de voorschriften zijn niet eensluidend. Dit is in onze ogen niet uitlegbaar en onbegrijpelijk voor de burger”, stelt voorzitter Gerrit van der Kamp in een brief aan het hoofd van het Veiligheidsberaad, de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls.

De vijftien vakbonden hebben ook kritiek hoe per regio wordt omgegaan met boa's, de bijzondere opsporingsambtenaren die de regels moeten handhaven. Per regio verschilt of een boa bewapend is met wapenstok, pepperspray en of deze een bodycam draagt. ,,Momenteel is er sprake van willekeur op dit gebied en daar moet het juist niet om draaien”, stelt de coalitie, die spreekt van een strijd tussen hogere en lagere overheden. Zo zijn boa’s in Den Bosch momenteel bewapend, maar moeten zij die ‘op last van het ministerie’ in leveren, terwijl in het nabijgelegen Tilburg de burgemeester pleit voor bewapening van boa's. ,,Wie heeft het voor het zeggen?”

Niet uitlegbaar

Ook bij de Brandweer verschillen de coronaregels per regio sterk. Het gaat dan bijvoorbeeld om het wel of niet reanimeren van mensen in nood, het afhijsen van patiënten en het houden van afstand tot elkaar. ,,Brandweermensen moeten uitrukken in een blusvoertuig met zes brandweermensen dicht op elkaar. Dit voelt normaliter heel vertrouwd, maar vormt nu een gezondheidsrisico, waarbij aanvullende beschermingsmiddelen soms worden geweigerd.”

Volgens de Coalitie voor Veiligheid is het ‘nauwelijks mogelijk om het handhavingsniveau op een acceptabele lijn te krijgen’ door onduidelijkheid in de regelgeving en de onderlinge verschillen per regio. ,,Mensen snappen het niet meer en het is ook niet uitlegbaar.”

‘Bewapen boa’

De vakbonden willen dat de overheid overgaat tot het bewapenen van BOA’s. Daarnaast pleiten ze voor één landelijk beleid voor de uitvoering bij de veiligheidsregio’s en voor de inzet van brandweer.

Boa's voerden deze week in verschillende steden actie om te pleiten voor verdedigingswapens. De discussie daarover brandde los na incidenten waarbij boa’s werden mishandeld door burgers. Zo kwamen boa's in het nauw door jongeren in IJmuiden. Minister Grapperhaus en verschillende burgemeesters zijn tegen het bewapenen van Boa's.