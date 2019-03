Felle discussie over controle op rookvrije schoolpleinen

Hoewel scholen de rookvrije pleinen toejuichen, voorzien ze problemen bij de handhaving. Ze willen geen rookpolitie optuigen. ,,Dat kost het onderwijs weer extra geld, terwijl we al tekort komen. Dat geld steken we liever in onderwijs”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging van Hogescholen.



De scholen willen precies weten wat het ministerie van ze verwacht. Heerts: ,,Het moet niet zo zijn dat straks een schoolbestuur wordt gedagvaard, omdat er een student net binnen de blauwe lijn stond te roken’’, zegt hij stellig. ,,Het gaat om een leefstijlverandering.’’ Zo geven sommige scholen bijvoorbeeld lessen burgerschap over gezondheid en bieden cursussen aan om te stoppen met roken. Heerts: ,,Maar we laten ons geen aansprakelijkheid aanmeten die onmogelijk kan worden waargemaakt.’’



Op Zone College in Almelo lopen sinds september vorig jaar twee ‘rookstewards’ op en rondom het terrein. Zij spreken rokers aan bij overtredingen en zorgen dat er buiten de hekken geen overlast is. ,,Ik zie niet hoe we een rookverbod anders moeten handhaven”, zegt Dennis Timmer, projectleider Gezonde School. Hij bekeek het hele terrein met een drone, zodat hij alle scenario’s kon schetsen: waar zouden rokers gaan staan bij regen? Zijn er plekken waar ze ongezien kunnen roken? De stewards houden op al die plekjes een oogje in het zeil.



Ze zijn in principe voor korte tijd in dienst. Timmer: ,,Voor de huidige studenten veranderen we de spelregels, maar voor nieuwe is het straks de normaalste zaak van de wereld.”