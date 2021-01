Feestvierders in Arnhemse bunker aan de dood ontsnapt: brandweer meet grote hoeveelheid koolmonoxide

,,Als de politie niet toevallig was binnengevallen, waren er zeker doden gevallen’’, zegt de burgemeester, die aangeeft dat de inval maar net op tijd was voordat er slachtoffers zouden zijn gevallen. Het feest vond plaats in een afgesloten ruimte waar de koolmonoxide niet uit kon ontsnappen. Omdat er geen elektriciteit in de afgelegen bunker was, was een aggregaat ingezet om toch voor stroom te zorgen.