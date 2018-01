Feesttoeristen kaalgeschoren en in oranje pak in Cambodjaanse cel

Vader toch veroordeeld voor Limburgse zoutzuurmoorden

15:47 Vader Hub L. is toch veroordeeld voor zijn rol bij de zoutzuurmoorden op Alan Gregeri (24) en Mohammed al Jader (24). In hoger beroep legde het gerechtshof in Den Bosch zeven jaar cel op wegens het medeplegen van doodslag. De rechtbank sprak L. in 2013 nog vrij. Hij werd vandaag meteen in de rechtszaal gevangen genomen.