Feestgangers onwel na leegspuiten brandblusser in Tilburgse nachtclub

Update Fiets van vermiste Joris (26) uit Amsterdam gevonden bij gracht

14:20 In Amsterdam wordt met man en macht gezocht naar een 26-jarige Amsterdammer die sinds vrijdagavond wordt vermist. Joris Lenselink kwam niet thuis na een borrel in een café in de Jodenbreestraat. Hij werd voor het laatst gezien door collega's toen hij daar op zijn fiets wegreed.