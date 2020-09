Feesten in coronaregio's met meer dan 50 man verplaatst naar andere delen van Nederland

Nu feesten en borrels met meer dan vijftig personen niet meer mogen in zes veiligheidsregio’s, worden die partijen verplaatst naar regio’s waar dat wél mag. Het blijkt vrij eenvoudig om voor een bruiloft of familiefeest uit te wijken naar een locatie buiten de Randstad.

Dat meldt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, aan deze nieuwssite. De regel dat sinds afgelopen zondag borrels en feesten met meer dan vijftig mensen in zes regio’s niet meer mogen, leidt volgens hem tot een waterbedeffect. ,,Ik hoor nu al dat partijen met meer dan vijftig man worden verplaatst naar andere delen van het land’’, zegt Bruls, naast voorman van de veiligheidsregio’s ook burgemeester van Nijmegen. ,,De eerste boekingen zijn bij ons in Gelderland al binnen. Grote gezelschappen vieren hun feestje niet meer in Amsterdam, maar komen dat gewoon hier doen.’’

Bruls hoort hetzelfde van collega-burgemeesters uit onder meer Apeldoorn en de regio Rivierenland. ,,Het is ook wel logisch. Wat is honderd kilometer nou als je op zaterdag een leuk familiefeest wilt vieren? Nederland is niet zo groot. Als je bijvoorbeeld toch een groot bruiloftsfeest wilt geven, is het vrij makkelijk om uit te wijken.’’

Spelregels

De nieuwe coronaregels die feesten met meer dan vijftig mensen verbieden, gelden sinds zondag in zes regio’s: Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden.

Ton Heerts, voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en burgemeester van Apeldoorn, onderschrijft het beeld dat Bruls schetst. ,,Zolang in de ene regio andere maatregelen gelden dan in de andere, kan dit ontstaan’’, aldus Heerts. ,,Al voor het weekeinde hebben we in onze regio een vraag hierover uitgezet bij het politiedistrict en de boa’s. Het blijkt zich met name voor te doen in het gebied van Harderwijk tot Zutphen, en ook in mijn eigen gemeente Apeldoorn.”

Voor een feestje uitwijken naar een horecagelegenheid honderd kilometer van huis is niet verboden, zegt de Apeldoornse burgemeester. ,,Zo lang de coronarichtlijnen maar in acht worden genomen. Het kan veel verschil maken of je naar een regulier restaurant gaat waar voldoende plek is of een café in de binnenstad afhuurt. We staan continu in contact met de horeca, waarvan ik vind dat die het voortreffelijk doen. Wie binnen de spelregels blijft kan doorgaan, voor wie dat niet doet wordt het duur.’’

Volledig scherm Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad: ‘Wat is honderd kilometer nou als je op zaterdag een leuk familiefeest wilt vieren?’ © ANP