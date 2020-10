FC Den Bosch rouwt na overlijden oud-jeugdtrainer Frans (27): ‘Woorden schieten te kort’

Ernstige mishande­ling van Amsterdam­se buschauf­feur op Snapchat: ‘Dit zorgt voor onrust bij chauffeurs’

6 oktober In Amsterdam is vanmiddag een buschauffeur van openbaarvervoerbedrijf GVB ernstig mishandeld. Beelden van de mishandeling circuleren op sociale media. Volgens de politie en GVB vond de mishandeling plaats in een bus van lijn 21 in Nieuw-West.