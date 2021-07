Fascinerend en angstaanjagend tegelijk: dit is Henry uit Venezuela, nu een Ossenaar

update | video Meisje gestoken in Delft, politie zoekt naar gevluchte dader: ‘Mijn kind mag nu even niet naar buiten’

29 juli Een minderjarig meisje is donderdagmiddag door een nog onbekende jongen of jongeman gestoken. Dat gebeurde bij een school aan de Van Rijslaan in Delft. Het slachtoffer is lichtgewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Omwonenden kijken ontzet naar wat er allemaal is gebeurd is. ,,Zomaar gestoken, in haar nek. Ik vind het echt verschrikkelijk, mijn maag draait om als ik aan dat kind denk.’’