Farmers Defense Force dreigt politiek en media met aangiften wegens laster

,,Aan al die schrijvers en Kamerleden zeggen we het volgende’’, schrijft FDF op de website . ,,Misschien staat onze manier van communiceren jullie niet aan: Boeie! Wij hebben daarmee nog geen wet overtreden. Jullie daden schenden onze rechten wél, en onze goede naam. FDF vecht voor de rechten van boeren, omdat de rechten van boeren en hun gezinnen worden geschonden. Dat doen we zoals wij dat willen, met onze woorden en binnen de wet.’’ Van een aantal bij name genoemde politici, journalisten en programmamakers, heeft FDF naar eigen zeggen ‘een mooi dossier’ aangelegd. Onder vermelding van het wetsartikel waarin smaad of laster als ‘onrechtmatige daad’ wordt aangemerkt, heeft de jurist van de agrariërs de vermelde personen aangeschreven. ‘Ze mogen het bewijs leveren van hun beweringen’, klinkt het. ,,Een aangifte kunnen ze tegemoet zien.’’

Minister Kaag

In het rijtje ‘lasteraars’ wordt minister van Buitenlandse Zaken, Sigrid Kaag, apart genoemd. De bewindsvrouw zou in een aflevering van Nieuwsuur over de rellen beschuldigingen tegen FDF hebben geuit. Dat zou betrekking hebben gehad op het bedreigen van journalisten en omverrijden van hekken. ,,Juist Kaag had zich in moeten houden voor zij anderen in het wilde weg beschuldigd!’’, waarbij geciteerd wordt uit Kaags privéleven.



FDF stelt dat zij de media in 2020 - ten tijde van de boerenprotesten - een aantal keren hebben gewaarschuwd: ‘De leugens over FDF moeten stoppen’. Die oproep zou een paar maanden geholpen hebben, maar dit jaar zijn de valse beschuldigingen aan het adres van de boeren ‘weer in alle hevigheid losgebarsten’. ‘Het vooruitzicht op een juridische procedure, met de nodige kosten en een mogelijke veroordeling’ zou dat moeten verhelpen.