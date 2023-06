Farmers Defence Force roept op tot protest volgende week in Den Haag: ‘CDA, stap uit kabinet’

,,Veel boeren zijn ontevreden over de manier waarop met hun belangen wordt omgesprongen. We krijgen extra eisen en wensen opgelegd, maar geen enkele zekerheid dat ons verdienmodel daarmee gediend zal zijn. Er is de overheid heel weinig aan gelegen om het vertrouwen te verbeteren, daar zijn veel boeren woest om”, zegt Sieta van Keimpema van FDF. Ze zegt nog niet te weten hoeveel aanhangers willen meedoen aan het protest.