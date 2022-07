Farmers Defence Force: Aangifte van poging tot moord tegen agent die boerenzoon Jouke beschoot

Dat zegt voorman Mark van den Oever uit Sint Hubert van Farmers Defence Force vandaag in een videoboodschap op internet. Hij zegt blij te zijn dat justitie ‘alle aanklachten heeft ingetrokken’. ,,Maar dat wil niet zeggen dat we klaar zijn met dit voorval.”



Hij doelt op de boerendemonstratie afgelopen dinsdag in Heerenveen, waarbij de politie de trekker van de 16-jarige boerenzoon Jouke Hospes beschoot. De jongen werd daarna gearresteerd voor poging tot doodslag omdat hij op politieagenten zou zijn ingereden. Later kwam hij vrij en trok het Openbaar Ministerie alle aanklachten tegen hem in. De rijksrecherche is een onderzoek gestart naar het incident.