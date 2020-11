Families worstelen met kerstviering ‘Maximaal zes? Wie moet ik schrappen dan?’

Aad en Jenny Bloot (73 en 71) uit Capelle hebben het al opgegeven. ,,Wij vieren kerst met z’n tweeën.’’ Want hoe je ook rekent met het advies dat het Outbreak Management Team (OMT) gisteren naar buiten bracht (is het nou zes mensen maximaal of één huishouden plus zes gasten?), Aad en Jenny komen sowieso op minstens zeven gasten en dus negen mensen in totaal, als iedereen binnen is. ,,We hadden het daarom al eerder besloten: dit jaar Kerstmis maar met z’n tweeën. Niet eens zozeer voor ons, maar onze kinderen zijn wat strenger in het volgen van de regels.’’



Het is niet anders dit jaar: het vijftigjarig huwelijksfeest van Aad en Jenny moest ook al soberder dan de geplande feesttocht door Katwijk. Maar toen was het wél begin augustus, toen leek corona ver teruggedrongen, en kon er in elk geval nog een middag lang buiten in de zomerzon op veilige afstand gegeten en gedronken worden met z’n allen. Nu is het anders. Maar toch: geen zorgen over Aad en Jenny op 25 en 26 december. ,,Wij kunnen ons goed vermaken hoor’’, lacht Aad. ,,Lezen, tv kijken, een potje kaarten, lekker eten, ’s middags het eerste borreltje erbij, nou, dan ben ik ’s avonds wel zat hoor, hahaha.’’