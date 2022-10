Families Hebe en Sanne: ‘Ons verdriet is intens en heel groot’

De families zijn woensdagavond op de hoogte gebracht het overlijden van Hebe en Sanne. ,,Sinds maandagavond en dit moment leefden we tussen hoop en wanhoop. De afloop is verschrikkelijk.”

De families bedanken iedereen die heeft helpen zoeken naar Hebe en Sanne. ,,Voor ons is dat in deze moeilijke tijd een enorme steun.” Ze vragen iedereen om vanaf nu hun privacy te respecteren en ze willen rust om de gebeurtenissen en hun verdriet te verwerken. Ook vragen ze mensen die foto’s en filmpjes van de auto op de plaats van het ongeluk hebben verspreid, om die te verwijderen. ,,De impact op de families van deze beelden is enorm.”

Wie bloemen wil leggen of een andere steunbetuiging wil afgeven, kan dat wat de nabestaanden betreft het beste doen bij mensen het HebeHuis in Vught. Dat huis aan de Van Voorst tot Voorststraat richtten de ouders van Hebe in 2020 op vanwege de ingewikkelde zorgvraag van hun dochter. Het HebeHuis is gevestigd in het gebouw De Groene Beuk in Vught.