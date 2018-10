Familiedrama: vier doden bij schietpartij in woning Amsterdam

De slachtoffers zijn twee vrouwen, een man en een vijfjarig meisje. De politie vermoedt dat de man de drie anderen om het leven heeft gebracht en daarna zelfmoord heeft gepleegd.



Rond 01.00 uur kwam de melding over het incident binnen. Een buurtbewoner die zijn hond uitliet had schoten gehoord en belde de politie. Volgens hem was er sprake van psychische problemen en is het gezin bekend bij de politie en hulpverleningsinstanties.



Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd ingezet. De politie heeft een groot gedeelte van de straat in Amsterdam-Zuid afgezet voor onderzoek.