Familie verkeersslachtoffer Mustafa (17) rouwt in eenzaamheid: ‘Zó pijnlijk!’

Het is leeg in de Groene Moskee in Druten-Zuid. Voorzitter Abdil Pester en de verslaggever zijn de enige bezoekers. Normaal zou het hier levendig zijn.



Er zouden mensen in en uit lopen voor de gebedsbijeenkomsten. In de keuken zou gekookt worden. Maar het coronavirus heeft alles stilgelegd.



,,Wij Turken zijn heel sociaal en sterk op de familie gericht. We gaan veel bij elkaar op bezoek’’, zegt Pester (56). ,,Nu zit iedereen thuis. Je kunt hooguit op het raam kloppen bij elkaar. Vooral jonge mensen hebben er moeite mee om geen contact te hebben. Als je tegen hen zegt dat iets niet mag, willen ze het juist.’’