Familie ruilde voor tv-show hun natuurwoning in voor luxe villa: ‘Er was niet eens een vuurplaats!’

Van alternatief wonen in de natuur naar een luxe villa in Hillegom. Bob Radstake en zijn gezin uit Dalfsen - bekend van het hippie-festival Living Village in Dalfsen en hun primitieve leefwijze aan de Zuidelijke Vechtdijk - probeerden het uit voor het tv-programma ‘Doe alsof je thuis bent’. Hij was allerminst onder de indruk. ,,Er was niet eens een vuurplaats!’’

In de nieuwe dagelijkse serie van de NPO ruilen de deelnemers een week lang van leven en huis. Vanaf morgen zijn de avonturen van de Radstake's vanaf 19.25 uur in de eerste aflevering te zien.

Bob Radstake lacht wat als we vragen naar zijn avonturen in de luxe villa in Hillegom. Kennelijk ligt het al weer ver achter hem. Maar een ding is al snel duidelijk: hij was allerminst onder de indruk van de weelde die hij er aantrof. ,,Het was een villa in Griekse stijl.’’

Die lag op een landgoed, maar van natuur was er volgens Radstake nauwelijks iets te bekennen. Wat paden aangelegd met ‘gravel’, veel steen en wat palmbomen stonden er. ,,Er was niet eens een vuurplaats! Ja, wel een open haard, maar daar lag zo'n groot blok hout in, daar kun je geen fatsoenlijk vuurtje van maken.’’

De riante villa staat in groot contrast met de levensstijl van de Radstakes. Zij proberen zoveel mogelijk een te zijn met de natuur. Hun zelfgebouwde huis aan de Zuidelijke Vechtdijk is opgetrokken uit veel hout en is zelfvoorzienend. Er is geen aansluiting op gas, elektra en water. Met zonnepanelen worden de accu's opgeladen. Qua uitstraling zou het stulpje niet misstaan in de eens populaire Nederlandse kinderfilm ‘Foeksia, de miniheks’.

Bob en zijn vrouw Cathelijne en dochter Lelie ruilden hun zo dierbare woonplek in voor meer luxe. Ze wilden wel eens zien hoe ,,dat andere leven’’ was, motiveert hij de keuze om aan het programma mee te doen. Eigenlijk, bekent de Living Village-organisator, wisten we wel van te voren dat het ons niet zou liggen. ,,Het was ons vooral te doen om aandacht te vragen voor onze plannen voor het Levende Dorp.’’

Dat plan een zelfvoorzienend dorp met andere geïnteresseerden op te bouwen, een ‘natuurparadijs voor mens en dier’, komt maar niet van de grond. Pogingen in onder meer Raalte om aan een geschikt terrein te komen, strandden jammerlijk. Wie weet meldt zich nu op basis van het tv-programma wel iemand die een lapje grond over heeft, is Radstake's hoop.

Steeds meer mensen moeten nu toch eens inzien dat zoals ze nu leven niet de juiste manier is, zegt hij. ,,Alle mensen zouden weer in harmonie met de natuur moeten kunnen leven. Wij willen een voorbeeld stellen. We gebruiken met zijn allen nu te veel van de aarde.’’

Zelf is de excentrieke Dalfsenaar al met de bouw van een huis in harmonie met de natuur begonnen. Van bloembakken gemaakt van oude schooltafeltjes die hij op de kop tikte, bouwt hij om de binnenmuren heen een natuurlijke wand. De natuur zal als een groen netwerk om de muren heen zijn werk gaan doen.

Heeft Radstake in de Hillegomse villa dan geen moment gedacht dat een beetje luxe best prettig is? Het laat hem koud. Zelfs de jacuzzi liet hij links liggen. ,,Het water stonk naar chloor en dat kan nooit goed zijn.’’ ,,Ik heb zelf ook wel vroeger aan de wereld van het geld geleefd. Maar het trok me niet.’’

Terug in eigen huis, overheerste vooral de tevredenheid over de eigen leefstijl. Daar wachtte hen nog wel een onaangename verrassing. Het ‘ruil-gezin’ had zoveel stroom verbruikt, dat de accu's helemaal leeg getrokken waren. ,,Zo leeg, dat ze stuk waren.’’ Een verzekeringsagent kijkt nu nog steeds naar de vergoeding van de reparatiekosten, moppert hij.

En had de ‘ruil-familie’ Van Looy uit Hillegom het naar de zin gehad in de Dalfser buitenlucht? Radstake denkt van wel. ,,Ik heb ze maar kort gesproken. Ze hebben het als luxe ervaren, dat je wakker wordt met de fluitende vogels en het water van de Vecht vlakbij.’’

Radstake zag de uitzending nog niet. Zit hij zelf maandag voor de buis? ,,We hebben geen televisie. Dat wordt waarschijnlijk Uitzending Gemist op de computer.’’

De familie Van Looy voor hun woning in Griekse stijl in Hillegom, waar de Radstakes uit Dalfsen een week woonden.

