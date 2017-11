Familie Mitch Henriquez wil niet meer bij rechtszaak zijn: 'Dit is spookproces'

In een verklaring namens de familie wijst Korver er nog eens op dat de familie zélf, via een recherchebureau, op zoek moest naar scherpere videobeelden van de arrestatie. Die scherpe beelden zouden aantonen dat de agenten wel degelijk wisten dat Mitch in doodsnood verkeerde. Korver wilde daar extra onderzoek naar laten doen, maar de rechtbank legde dat deze week naast zich neer.

Cowboy

Volledig scherm Mitch Henriquez. © Facebook Ook zit het de familie dwars dat slechts twee van de vijf agenten die Henriquez eind juni 2015 met te veel geweld arresteerden, worden vervolgd. Daarnaast probeert de familie constant, maar tevergeefs, de identiteit van de agenten te achterhalen. Die wordt door justitie steevast geheim gehouden, in verband met bedreigingen. De familie vindt echter dat ze recht heeft om te weten wie de verdachten zijn, onder meer om te kunnen controleren wat ze nog meer op hun geweten hebben. Zeker één van beide agenten stond onder collega's bekend als een cowboy met te veel agressieve trekjes.

Voor de familie is het duidelijk dat Henriquez is vermoord door te hard politieoptreden en dat de agenten hebben gelogen. Hij werd gearresteerd tijdens een festival in Den Haag nadat hij de agenten provoceerde door steeds te roepen dat hij een wapen bij zich had. De twee verdachte agenten zijn de mannen die hem in een nekklem legden en hem sloegen en met pepperspray bewerkten.

Volgens de familie is de strafrechter in deze zaak niet of onvoldoende op zoek naar de waarheid. Zij hebben daarover een klacht ingediend bij het Europese Hof.

Stiefdochters

Richard Korver staat onder meer de moeder en de zussen van Mitch bij, de tak van de familie die op Aruba woont. Advocaat Roethof staat de ex van Mitch bij en zijn stiefdochters, die in Nederland wonen. Het is niet duidelijk of het statement ook voor hen geldt.