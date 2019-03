Familie Faber praat met minister over schadevergoeding

De familie van de vermoorde Anne Faber gaat met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in gesprek over een schadevergoeding. De minister heeft het initiatief genomen voor het gesprek erover. Dat stelt Hans Faber, de oom van Anne, die optreedt als woordvoerder van de familie.

Over de concrete inhoud van het gesprek en de hoogte van een eventuele vergoeding kan hij niets zeggen. Volgens Faber geeft het initiatief wel aan ,,hoe Dekker erin staat”. In een persoonlijk gesprek heeft Dekker ook al namens de overheid excuus aangeboden.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid en de inspecties Justitie en Veiligheid en de Gezondheidszorg en Jeugd publiceerden vandaag harde rapporten over de onterechte vrijheden die de moordenaar van de 25-jarige Anne Faber had tijdens zijn verblijf in de instelling in Den Dolder.

Conclusies

De conclusies zijn snoeihard: niet alleen rammelde er van alles rond de behandeling en de diagnose van P. Gevolg was dat ‘veiligheidsrisico’s voor de samenleving onvoldoende waren ingeschat’, stellen de Inspecties van Justitie en Veiligheid en Jeugd en Gezondheidszorg. Bijna alles wat fout kon gaan is ook daadwerkelijk fout gegaan.

P., die in 2017 vastzat voor onder meer de verkrachting van twee minderjarige meisjes, kreeg door de reeks fouten te veel vrijheden en een te lichte behandeling. Tijdens zijn behandeling in de kliniek verkrachtte en doodde hij de 25-jarige Anne Faber. Zij werd na een zoektocht van bijna twee weken gevonden in Zeewolde, waar P. vandaan kwam.

Onthutsend

De familie noemt het onthutsend dat het P. lukte informatie over zijn zedenverleden achter te houden voor zijn behandelaars. „Het is bijzonder pijnlijk te moeten vernemen dat professionals in de forensische zorg aan wie de verantwoordelijkheid over deze zedendelinquent is toevertrouwd, ernstig tekort zijn geschoten in de bescherming van de samenleving.’’

Ze kregen vandaag bijval van misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die het rapport ‘vernietigend en om des duivels van te worden’ noemde. ,,Ik zou het er niet bij laten zitten als ik de ouders van Anne Faber was’’, zegt de misdaadverslaggever tegen deze site.