Familie diep geschokt door gruwelijke moord op ernstig zieke zus Maud (61) in Australië

De in Nederland wonende familie van de 61-jarige Maud Steenbeek is diep geschokt door de gruwelijke moord op hun zus. Steenbeek, die in Melbourne woont, was dinsdag aan het bellen met een jongere broer in Nederland toen ze door een indringer om het leven werd gebracht.

,,Het is niet te bevatten", zegt Theo Steenbeek, de oudste broer van het slachtoffer. ,,Mijn jongere broer had al een uur met haar gebeld, toen er iemand binnen kwam. Hij hoorde hoe ze werd aangevallen en heeft meteen de zoon van Maud gebeld. Maar toen die kwam, was het al te laat.”



De zoon trof in de woning nog wel de 28-jarige dader aan. Het zou om een verwarde of onder invloed van drugs zijnde man gaan. ,,Uit woede om wat er gebeurd is heeft hij die man toen stevig aangepakt.” De vermoedelijke dader van de moord op Maud ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. ,,Maar mijn neef is niet opgepakt, nee. Ik vind het begrijpelijk dat hij met hem in gevecht is gegaan.”

Ernstig ziek

Theo Steenbeek belde maandag nog met zijn zus. ,,Samen met mijn vrouw. We hebben meer dan een uur aan de telefoon gezeten. Maud was ernstig ziek, ze was net begonnen met chemokuren. Ze is met kerst nog hier geweest. Daar ben ik achteraf ontzettend blij om. We hebben haar ticket nog omgeboekt, zodat ze business class kon terugvliegen naar Australië.”

De jongere broer van Maud Steenbeek is meteen naar Australië gevlogen om haar twee zoons bij te staan en de uitvaartplechtigheid bij te wonen. Bij de woning van de gescheiden yogalerares ligt inmiddels een grote bloemenzee. Haar zoons hebben een statement uitgebracht:

‘Lieve moeder. Je was de meest geweldige, sterke, onafhankelijke, liefhebbende moeder en vrouw die we ooit hebben ontmoet. Je gaf ons kracht toen we zwak waren, je gaf ons leiding toen we verloren waren en je toonde ons liefde toen we haat voelden. We voelen ons leeg nu je er niet meer bent, maar je kracht en geest zullen ons voor altijd verenigd houden.’

Begraven in Friesland