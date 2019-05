Facebook laat EU-partijen tijdelijk buiten België adverteren

UPDATE Moordver­dach­te Thijs H. was in behande­ling bij ggz-instelling Maastricht

18:31 Thijs H., de verdacht van drie moorden in Heerlen en Den Haag, heeft de nacht na de moorden in Heerlen doorgebracht in de ggz-instelling Mondriaan in Maastricht. Dat stellen bronnen in diverse media. Het OM bevestigt dat H ‘in behandeling is of was’ bij de Mondriaan-kliniek in Maastricht.