Facebook haalt foto knuffelend homopaar weg

Asielzoe­kers van We Are Here op zoek naar een nieuwe plek

14:10 De ongedocumenteerde vluchtelingen van actiegroep We Are Here zijn druk bezig om hun spullen uit de door hun gekraakte panden in Amsterdam te halen. Dat laat een betrokkene weten. De krakers moesten vandaag om 12.00 uur de huizen in de Rudolf Dieselstraat in Amsterdam-Oost verlaten. Ze hebben op dit moment nog geen nieuw onderdak gevonden.