F-16 raakte beschadigd door eigen munitie

Raadkamer houdt tramschut­ter Gökmen Tanis nog ten minste drie maanden vast

14:20 De 37-jarige Utrechter Gökmen Tanis die ervan wordt verdacht dat hij een aanslag zou hebben gepleegd in en rond een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht, blijft nog tenminste negentig dagen vastzitten. Dat is de maximale termijn.