F-16 botst op gebouw vliegbasis Leeuwarden, piloot gebruikt schietstoel: twee gewonden

VideoEen Belgische F-16 is op vliegbasis Leeuwarden in de problemen gekomen en op een gebouw gebotst. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt om zichzelf in veiligheid te brengen. Volgens de Luchtmacht ging er iets mis bij het opstarten van het toestel. Er is geen sprake van een crash.

Volgens een woordvoerster van de Luchtmacht is het toestel om nog onverklaarbare reden gaan rollen tijdens het opstarten. Het toestel botste vervolgens tegen een pand dat er tegenover staat. De piloot heeft zich daarop met de schietstoel bevrijd. Op de grond zijn twee mensen gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de betrokkenen er aan toe zijn.

Ooggetuigen meldden dat er brand zou zijn uitgebroken, maar volgens de Luchtmacht is daarvan geen sprake. Ook is er geen explosie geweest. Wel rukten hulpdiensten massaal uit, zoals gebruikelijk bij een noodsituatie. Het toestel is uit voorzorg nat gehouden door zogenoemde crashtenders.

De Belgen zijn met hun F-16's op de Friese vliegbasis omdat een aantal piloten wordt opgeleid tot wapeninstructeur. Alleen de 24 beste jachtvliegers komen hiervoor in aanmerking. De cursus duurt nog tot 22 oktober en er doen ook Nederlandse en Noorse vliegers mee.

Volledig scherm De jachtvlieger gebruikt zijn schietstoel bij het incident en kwam terecht in een weiland. © AS Media

Het buitenlandse bezoek is de reden dat er nog F-16's vliegen vanaf Leeuwarden. Vandaag is de laatste dag dat de Nederlandse F-16’s hier operationele vluchten maken. Na 42 jaar wordt vliegbasis Volkel de nieuwe standplaats van de toestellen. Leeuwarden huisvest vanaf nu de eerste nieuwe F-35's en later dit jaar ook de vier onbemande toestellen, de MQ-9 Reaper.

Vandaag stond een groots afscheid gepland. Alle F-16's op de vliegbasis zouden om 11.15 uur opstijgen in een massa take-off. Ze zouden in verschillende formaties over het veld en Soesterberg vliegen. De festiviteiten gaan vanwege het incident voorlopig niet door.

Volledig scherm De Belgische F-16 kwam in problemen tijdens het opstarten. © Anton Kappers