Extreme drukte: lange rijen voor winkels vanwege harde lockdown

Het lijkt in de binnensteden wel op een zaterdag, zo druk is het er. ,,Gebruik je gezonde verstand. Blijf weg uit de binnenstad. Doe niet mee aan de gekte om voor sluitingstijd alle spullen binnen te halen en jezelf te infecteren. Koop die cadeautjes maar na 19 januari”, waarschuwt Jorritsma. In zijn stad is het vanmiddag hartstikke druk.



De berichten rond de strenge lockdown die er vermoedelijk aankomt, zorgen voor een grotere toeloop in de winkelgebieden. In Utrecht is de drukte nog het best te vergelijken met een rustige zaterdag, maar volgens Den Oudsten mag het niet uitlopen op de grote drukte van een zaterdag.



,,Nadat bekend werd dat het kabinet maandagavond naar alle waarschijnlijkheid een lockdown gaat aankondigen, liepen in Eindhoven de parkeerplaatsen en parkeergarages pijlsnel vol”, aldus de woordvoerder van burgemeester Jorritsma. ,,De drukte is nog net hanteerbaar. Maar de burgemeester doet een oproep aan iedereen om het niet zover te laten komen dat hij weer een noodbevel moet afgeven om de winkels eerder te sluiten.”