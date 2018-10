Extreem geweld, extreem veel geld: grote zorgen om cokehandel in regio Utrecht

Ze lag net een uur te slapen, toen Gradda Meekers (81) wakker werd van een tik op haar been. Althans, ze dacht dat het een tik was. Niets was minder maar. Het bleek een verdwaalde kogel te zijn die ‘oma Gradda’ uit de Utrechtse wijk Overvecht in haar been had geraakt. Het was een van de twintig kogels die werden afgevuurd in een criminele afrekening, de zoveelste in de wijk. Opnieuw raakte een onschuldige burger verwikkeld in langlopende en bloedige vetes in de onderwereld. Ook deed de bizarre term ‘vergisliquidatie’ haar intrede toen de onschuldige Hakim Chengachi werd geliquideerd. Hij bleek het verkeerde doelwit te zijn. Wen er maar aan, zou je bijna kunnen stellen.