Extra maatregelen in ziekenhuizen: bijna alle planbare zorg vervalt

coronaNederlandse ziekenhuizen nemen extra maatregelen omdat de druk in de zorg enorm is toegenomen. Zo wordt alle planbare reguliere zorg voorlopig gestaakt. Dat heeft minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) zojuist laten weten.

Met het staken van de reguliere zorg wordt personeel vrijgespeeld om zorg te verlenen aan coronapatienten. Daarnaast worden patiënten weer naar Duitsland verplaatst en wordt het aantal bedden op de IC opgeschroefd van 1350 naar 1450.

Gisteren lagen er 586 COVID-patiënten op de intensive care. Daarnaast lagen er gisteren nog eens 429 patiënten met andere aandoeningen op de intensive care.

Hoe lang deze situatie gaat duren, kan Van Ark nog niet zeggen: ,,We hopen de periode zo kort mogelijk te houden, maar er zijn nog altijd veel besmettingen. Het aantal ziekenhuisopnamen loopt daar altijd achteraan, dus de situatie zal de komende weken zorgelijk blijven.’’ Wel doet de minister een oproep: ,,Houd je aan de maatregelen, zodat er snel weet lucht ontstaat in de ziekenhuizen.’’

Werkdruk

De ziekenhuizen kampen de laatste tijd met hoge werkdruk en besmetting onder personeel, waardoor er een hoog ziekteverzuim is. Daar komt bij dat de roosters door de kerstperiode nog lastiger in te vullen zijn. Dit terwijl de piek in de ziekenhuizen pas in januari wordt verwacht.

Omdat zorg op de intensive care veel meer mankracht vereist dan reguliere ziekenhuiszorg, zijn veel ziekenhuizen genoodzaakt mankracht vrij te maken. Alle operaties en behandelingen die niet per se nodig zijn omdat een patiënt in levensgevaar is, worden daar dan gestaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om knieoperaties, maar dit voorjaar werden ook behandelingen van kankerpatiënten uitgesteld. Mensen met bijvoorbeeld een hartaanval of die een ongeluk hebben gehad, kunnen uiteraard nog wel gewoon worden geholpen.

Geen lijst

,,Er is geen lijst met behandelingen die nu worden stopgezet. Het blijft altijd een afweging van de arts’’, zegt Van Ark in een toelichting. ,,Als het afblazen van een operatie de situatie van een patiënt verergert, kan een behandeling wél doorgaan. Maar in de regel zullen bijvoorbeeld hernia-operaties, liesbreuken of heupoperaties even niet doorgaan.’’

Ze wijst erop dat veel van die operaties waar geen spoed achter zit nu al niet doorgingen. Maar nu is afgesproken dat er op al deze operaties een stop komt. ,,Dat schept duidelijkheid’’, zegt Van Ark. ,,Zo weten patiënten waar ze aan toe zijn.’’

Alle hens aan dek

,,Het is echt alle hens aan dek in de ziekenhuizen de komende weken’’, zegt Van Ark . ,,De zorg die door de coronaepidemie moet worden gegeven wordt steeds zwaarder. Dat maakt de druk op zorgpersoneel dat al zo veel maanden zo hard werkt steeds groter. We moeten nu echt keuzes maken. Wie echt zorg nodig heeft, moet die kunnen krijgen.’’

Tekst gaat verder onder graphic

Volgens Ernst Kuipers, van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) kon het besluit om niet langer alle zorg te verlenen ‘niet op een ongelukkiger moment komen’: vlak voor de feestdagen. ,,Er is reeds maanden gewerkt op een sterk verhoogd niveau, met verhoogde uitval door ziekte en vanuit een reeds langdurig opgeschaalde situatie. Maar het virus houdt hier geen rekening mee.’’ Het LNAZ probeert patiënten te verdelen over het land, maar ook dat wordt steeds lastiger nu. Daarom zullen vanaf nu ook weer patiënten naar Duitsland worden verplaatst.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg benadrukt dat er niets anders opzit nu er een tekort dreigt aan bedden op de intensive care en patiënten nog amper kunnen worden verspreid over het land. Als de reguliere zorg niet wordt afgeschaald, kunnen ‘randvoorwaarden voor goede en veilige zorg’ niet meer worden gegarandeerd.