Explosieven bij twee vestigingen van Lobi BBQ in Dordrecht en Den Haag, nacht eerder al geschoten

UPDATEAgenten hebben in de nacht van zondag op maandag een explosief gevonden bij afhaalrestaurant Lobi BBQ in Dordrecht, dat een nacht eerder ook al beschoten werd. In Den Haag wordt bij een vestiging van dezelfde keten een mogelijk explosief onderzocht.

Rond 02.30 uur troffen agenten voor het pand van het Surinaams restaurant aan de Spuiweg in Dordrecht een verdacht pakketje aan. Onderzoek van de TEV (Team Explosieven Verkenning) wees uit dat het om een echt explosief ging. De politie houdt er sterk rekening mee dat het gevonden explosief verband houdt met de beschietingen van afgelopen weekend.

Aan de Hoefkade in Den Haag wordt vanochtend nog onderzocht of het daadwerkelijk om een explosief gaat, maar gezien de vondst in Dordrecht wordt er serieus rekening mee gehouden. Op straat was een kartonnen doos te zien en een zwart voorwerp waar een lang snoer uitsteekt. Een medewerker van de EOD deed onderzoek in een beschermend pak en heeft het pakketje veiliggesteld.

Volledig scherm Het pakketje aan de Hoefkade in Den Haag. © Regio15

Filialen beschoten

In de nacht van zaterdag op zondag werd op twee filialen van het Surinaamse afhaalrestaurant Lobi BBQ een kogel afgevuurd: aan de Spuiweg in Dordrecht, en aan de Volmarijnstraat in Rotterdam. Er vielen geen gewonden. De schutter is nog altijd spoorloos. De politie is op zoek naar getuigen om te kunnen achterhalen wie er achter de beschietingen en het gevonden explosief zit. Ook doet ze buurt- en forensisch onderzoek. ,,Er wordt sterk rekening mee gehouden dat beide zaken met elkaar te maken hebben”, aldus een woordvoerder. Sinds de beschietingen stond de straat al onder verscherpt toezicht.

Straat in Dordrecht is weer vrij

De Spuiweg in Dordrecht is maandagochtend een tijd lang afgezet geweest, maar burgemeester Wouter Kolff meldt op sociale media dat de straat waarin Lobi BBQ zit inmiddels is vrijgegeven. De EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) heeft het explosief vervoerd om het op een veilige plek tot ontploffing te brengen.

Het Surinaamse afhaalrestaurant in Dordrecht stond onlangs nog te koop. Voor zover bekend is het pand momenteel niet meer in gebruik.

De eigenaar van Lobi BBQ is niet bereikbaar voor commentaar.

Volledig scherm Op een leegstaande horecazaak in Dordrecht is zondagochtend geschoten. © Busink

