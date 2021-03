Explosieve toename hacks en diefstal persoonsgegevens

Coronavirus LIVE | Nederland stoomt snel op in vaccina­tierang­lijst, Noord-Hol­land vreest zwart coronasce­na­rio

28 februari Van hekkensluiter is Nederland inmiddels een van de koplopers in de Europese vaccinatiestasistieken. De regio rond Alkmaar vreest een zwart coronascenario. De premier van Israël steekt zijn amibitie als vaccinkoning niet onder stoelen of banken. De politie heeft vanmiddag zeventien arrestaties verricht bij een demonstratie van tegenstanders van de coronamaatregelen op het Museumplein in Amsterdam ontruimen. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.