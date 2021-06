Explosieve cocktail hangt in de lucht, code oranje in Noord- en Zuid-Holland

Code oranje geeft het KNMI als er grote kans is op ‘gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast’. ,,Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.” In de rest van het land geldt code geel. Die code wordt gegeven als er ‘mogelijk kans is op gevaarlijk weer'.