Explosief afgegaan bij coronateststraat in Bovenkarspel, EOD is onderweg

VideoEr is een explosief afgegaan bij de coronateststraat van de GGD in Bovenkarspel (Noord-Holland), meldt de politie. Dat gebeurde vanochtend om 06.55 uur. Er zijn geen gewonden gevallen, wel zijn vijf ramen vernield. De teststraat blijft voorlopig dicht.

Het gaat om een metalen object, waarschijnlijk een buis of blik van circa tien bij tien centimeter, dat ontploft is. Het explosief lag aan de buitenzijde van het pand. Volgens de politie is het aannemelijk dat de actie gericht is op deze teststraat.

,,Dat explosief komt er niet spontaan te liggen, natuurlijk. Maar je weet pas wat de reden is als je een verdachte te pakken hebt", aldus een woordvoeder. Er is nog niemand aangehouden.

EOD

De omgeving is afgezet en de politie is bezig met een onderzoek. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is onderweg. Wanneer die ter plekke is, is nog niet duidelijk. De GGD is alle afspraken voor woensdag aan het afbellen. Wanneer de teststraat weer open gaat is nog onbekend.

Volledig scherm Hulpdiensten bij de coronateststraat van de GGD waar een explosief is afgegaan. Er zijn geen gewonden gevallen, wel zijn ramen vernield. © Hollandse Hoogte / ANP

De teststraat, gevestigd aan de Middenweg 7, ging eind november voor het eerst open en heeft een maximale capaciteit van 800 testen per dag. Koepelorganisatie GGD-GHOR Nederland verwijst alle vragen naar de politie. Dat doet ook de GGD Hollands Noorden, waar Bovenkarspel onder valt.

Niet het eerste incident

Het is niet het eerste incident bij een teststraat. Eind januari, tijdens rellen rondom de avondklok, werd op Urk een GGD-teststraat in de brand gestoken. Drie personen zijn tot dusver aangehouden inzake het incident.

In Hilversum werd een week later bij een teststraat vuurwerk met brandbaar materiaal eraan gevonden. Afgelopen najaar werd een testlocatie in Breda doelwit van vernielingen en bekladdingen.

