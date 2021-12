Explosie slaat gat in voordeur: pal ernaast slaapt een tweeling van drie

VIDEO Transplan­ta­tie voor moeder in operatieka­mer afgeblazen: ‘Hele leven stond op dat moment stil’

Farhad Didari, pas 19 jaar, onderging afgelopen maandag in opperbeste stemming een loodzware operatie. Hij zou een deel van zijn lever afstaan aan zijn doodzieke moeder. Toen hij enkele uren later uit narcose ontwaakte, moest de chirurg hem beschroomd vertellen dat het vergeefs was geweest vanwege een zeldzame afwijking. De familie weet het even niet meer. ,,Alstublieft, wie kan ons helpen.”

16 december