Explosie in flat Delft: twee gewonden, onder wie een kind

met video Waarom steeds meer jongeren strak in pak verschij­nen bij de nieuwe Minions-film

Naar de bioscoop in je beste pak? Dat is een populaire trend op TikTok. Ook Nederlandse jongeren bezoeken geheel in stijl Minions: The rise of Gru. De trend zorgt in het Verenigd Koninkrijk voor een hoop chaos, maar in Nederland vinden bioscopen de pakken vooral ‘hartstikke grappig’.

6 juli