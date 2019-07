Explosie in centrum van Amsterdam: ‘idee dat er iets aan de hand is met dat hotel’

Vlakbij het Vondelpark in Amsterdam heeft rond 04.25 uur een explosie plaatsgevonden. De knal in de Korte van Eeghenstraat was in grote delen van de stad te horen.

Volgens de politie is er iets op straat ontploft. Er wordt nog onderzocht wat precies. De Explosieven Opruimingsdienst is ter plaatse voor onderzoek. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er voor zover bekend geen gewonden zijn. Er zijn voor de zekerheid wel twee mensen nagekeken in de ambulance.

Er zijn meerdere panden en voertuigen beschadigd. Een deel van de gasten van Hotel Parkview is opgevangen in een naburig hotel. Maar het hotel hoefde niet te worden ontruimd. Het hotel kwam ook vorig jaar in het nieuws, toen in de nacht van 23 op 24 oktober een granaat in de hal werd gegooid. De granaat ging destijds niet af.

In Hotel Parkview verbleven vannacht rond de dertig gasten, alle kamers waren vol. Medewerker Khadka staat momenteel buiten, want het hotel is gesloten. ,,Ik hoorde dat de ramen er uit liggen en de voordeur kapot is, maar we hebben het zelf nog niet gezien. We mogen er niet heen. De politie doet onderzoek”, vertelt hij. Wat er precies is gebeurd, is ook voor het hotel een raadsel. ,,We hebben niet het idee dat wij het doelwit waren van deze explosie. Die was in een auto, niet bij het hotel. Verder kan ik er niets over zeggen", reageert Khadka.

Abrupt

Marjo van der Linden woont vlak naast het hotel en schrok vannacht abrupt wakker. ,,Ik hoorde een hele harde knal, sprong uit bed en keek uit het raam. Overal lagen de ramen eruit. Ik denk dat ik de eerste was die 112 belde. De politie was er werkelijk binnen twee minuten", vertelt ze. De explosie gebeurde voor de deur van Hotel Parkview. De bewoonster keek ervan op. ,,Ik hoop dat ze het hotel sluiten. Het is heel apart dat dit in Oud-Zuid gebeurt. Je krijg bijna het idee dat er iets aan de hand is met het hotel.”

Vluchtte

Zelf vluchtte ze naar een vriendin die om de hoek woont. De auto van die vriendin raakte beschadigd, want die stond juist bij Van der Linden voor de deur. Haar eigen woning kwam er redelijk ongeschonden af. Alleen twee ruitjes boven de voordeur liggen aan diggelen. Toch mag ze haar huis nog niet in van de politie. Die onderzoekt of er geen ander explosief in de straat is.

Het pand naast dat van Van der Linden is zwaarder beschadigd. Daar knalden alle ramen eruit. ,,De woning wordt verhuurd via Airbnb, twee Amerikaanse meisjes logeerden er. Nou, je kunt wel raden hoe die erbij stonden. Ze zijn heel lief opgevangen door overburen”, vertelt de bewoonster.

Behalve assistentie door politie en ambulance kwam ook een aantal brandweerwagens ter plaatse, waaronder een commandowagen.