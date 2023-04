Explosie en brand bij al beschoten woning in Purmerend, vijfde incident in korte tijd

Het is het vijfde incident in Purmerend in korte tijd. Dinsdagavond kreeg de politie een melding van een schietincident op de Belthoeve in Middenbeemster, een dorp in de gemeente Purmerend. Op woensdag raakte een woning aan de Purmerendse Boeierstraat beschadigd door kogelinslagen. De politie denkt dat er ook vuurwerk is afgestoken bij de voordeur van de woning. Donderdagavond werd de woning, waar maandag dus ook een explosie plaatsvond met een brand tot gevolg, aan de Weverstraat beschoten. Vrijdagochtend ging er een explosief af bij een woning aan het Groenveld in Middenbeemster.