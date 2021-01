Experts vrezen overal windmolens: 'Ons land gaat in de uitverkoop’

Thuistriat­lon: Maarten van der Weijden zwemt, fiets en loopt voor kankerbe­strij­ding

8:16 Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden legt vandaag een triatlon af in eigen huis. Met de actie wil de zwemmer geld inzamelen voor de bestrijding van kanker. Anders dan bij zijn Elfsteden-zwemtocht in 2019 moet Maarten dat zonder veel publiek stellen. Zijn prestatie is wel te volgen via een livestream.