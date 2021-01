Experts maken zich zorgen om nieuwe generatie Nederlandse neonazi’s

hoorn KOZP-activiste raakt baan kwijt na bekladding bij standbeeld, gemeente staat achter aangifte

20 januari Een activiste van Kick Out Zwarte Piet is haar baan kwijtgeraakt en met de dood bedreigd nadat zij in verband werd gebracht met de bekladding bij een standbeeld in Hoorn. Activisten en leden van de politieke partij BIJ1 voeren actie om de Hoornse te helpen. De gemeente Hoorn betreurt de kwestie, maar blijft achter de aangifte van de bekladding staan.