Experts analyseren sorry-video: ‘Máxima toont emoties, Willem-Alexander nauwelijks’

Eigenlijk had Willem-Alexander al véél eerder door het stof moeten gaan, stelt presentatiecoach en trainer Donatello Piras. ,,Deze excuusvideo komt rijkelijk laat.” Dat gezegd hebbende vindt hij het wel een verstandige zet. De bedrukte stemming in de video valt op, stelt Piras. ,,Het lijkt bijna alsof er iemand overleden is.”

Dat is deels bewuste strategie. ,,Door zo uitvoerig excuses te maken, denken veel Nederlanders: ho ho, waar hebben we het over, zo erg is het nu ook weer niet? Dat zie je ook op sociale media terug. ‘En nu dóór naar echt belangrijke zaken’, klinkt het.” De vorst voorkomt bovendien bij voorbaat dat hij te laconiek is. ,,Hij gaat dieper door het stof dan nodig, maar dat is ook slim. Nederlanders zijn toch een beetje van: ‘leuk joh dat je koning bent, maar je moet wel normaal doen.”

De tekst is eveneens goed gekozen, meent de presentatiecoach. ,,De zin ‘we zijn betrokken, maar niet onfeilbaar’ is retorisch sterk. Die bevat een tegenstelling en doet denken aan het ‘Eenzaam, maar niet alleen’ van koningin Wilhelmina. Dat blijft hangen.”

De vraag is uiteraard: menen de koning en koningin hun excuus? Volgens lichaamstaal Denise Dechamps is dat bij Willem-Alexander lastig te zeggen. Beiden zijn ongetwijfeld vooraf uitvoerig gecoacht, stelt Dechamps. ,,Lichaamstaal liegt echter niet.” Ze heeft gekeken naar de gezichtsexpressie tijdens bepaalde zinnen. Dan zie ik bij Willem-Alexander gevoelens van ‘afkeer’ en ‘minachting’. Bijvoorbeeld bij de openingszin ‘met spijt in mijn hart richt ik mij op U’.”

Het betekent niet dat de koning onoprecht is, stelt de lichaamstaalexpert. ,,Hij bedoelt dat hij het gebeurde ontzettend vervelend vindt.” Afkeer registreert Dechamps bij de zin ‘Het is voor iedereen een moeilijke tijd <...> van angst, boosheid en onzekerheid’. ,,Opvallend genoeg toont hij die uitdrukking alleen bij het woord ‘angst’”, stelt ze. ,,Dat betekent dat hij het erg vindt dat mensen angst voelen.”

Dechamps beklemtoont dat de micro-expressie van het gelaat - spiertrekkingen in het gezicht van minder dan een halve seconde - niet te sturen zijn. ,,In elke cultuur, ongeacht geslacht en leeftijd zijn ze bij iedereen hetzelfde, zelfs bij mensen die blind zijn. Dat is wetenschappelijk bewezen. Die expressie verdwijnt alleen bij het spuiten van botox.”

Bij Máxima neemt de lichaamstaalexpert verdriet, teleurstelling en spijt waar. Onder meer bij de zin: ‘onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders hevige reacties opgeroepen’. ,,Naast haar gezichtsexpressie zie je op dat moment een verhoogde knipperfrequentie van de ogen.”

Maxima’s emoties lijken oprecht te zijn, meent Dechamps. ,,De emoties zijn duidelijk op haar gezicht te zien. Zulke micro-expressie valt niet te faken. Dan zou ze echt een topactrice zijn.” Dat de koningin meermaals opvallend naar Willem-Alexander kijkt, is waarschijnlijk bewust. ,,Waar iemand naar kijkt, daar gaat de aandacht naar uit. Politici leren dit ook tijdens mediatraining.” Door te kijken laat Maxima zien dat ze samen een team vormen en dat ze het met hem eens is. ,,Zou ze alleen vooruit kijken dan lijkt het alsof ze niet betrokken is.”

Waar Dechamps bij de koning andere emoties ziet dan bij Máxima, acht non-verbale strategie analist Herman Ilgen Willem-Alexanders houding wel degelijk oprecht. ,,Bij de koning zie je dat hij in voor hem spannende, moeilijke situaties visueel en verbaal vlakker wordt. Dan lijkt het alsof hij meer voorleest en het minder meent.”

Het tegendeel is echter waar, stelt Ilgen, die meerdere toespraken van de vorst terugkeek. ,,Tijdens zijn eerste coronatoespraak dit voorjaar was Willem-Alexander net zo. Terwijl als je zijn toespraak voor de VN van vorige maand terugkijkt of zijn 4 mei speech op de Dam daar véél meer dynamiek in zit.” Ilgen beklemtoont dat je om iets zinnigs over iemand te zeggen eerst de stijl van een persoon uitgebreid moet analyseren. ,,Als je iemands baseline kent, kun je ook situaties véél beter beoordelen.”

Volgens Ilgen is aan Máxima juist minder te zien. ,,Zij heeft normaal veel expressie in haar gezicht, maar kijkt neutraal. Probleem is uiteraard dat ze niet praat en er stil bij zit. Voor haar is het niet gemakkelijk om zo gecontroleerd te zijn.”

