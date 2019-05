Expert motorbendes maakt gehakt van verbod Hells Angels: agent heeft er nu niks aan

En dan is er nog iets. Volgens het wetboek van strafrecht is het voortzetten van de activiteiten pas strafbaar als de hoogste rechter erover heeft geoordeeld, óf als de termijnen om tegen zo’n uitspraak in beroep te gaan zijn verstreken. ,,De rechtbank in Utrecht probeerde daarop in te spelen door te zeggen dat het vonnis meteen uitvoerbaar is, maar zo werkt dat in het strafrecht helemaal niet’’, betoogt Brouwer. ,,Als een vereniging zoals de Hells Angels wordt verboden, dan kan men daartegen in hoger beroep en in cassatie gaan. Tot die tijd is er nog geen sprake van een onherroepelijke uitspraak.’’



De hoogleraar is er heilig van overtuigd dat de advocaat van de Hells Angels, topstrafpleiter Geert-Jan Knoops, daartoe overgaat. ,,Ongetwijfeld gaat meneer Knoops hoger beroep aantekenen en dan ongetwijfeld ook nog in cassatie.’’ De advocaten van de motorclub lieten direct na afloop van de zitting al weten dat hoger beroep ‘er zeker in zit’. Al moet het vonnis officieel eerst nog worden besproken.