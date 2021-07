Expert maakt gehakt van aannames RIVM: ‘Volstrekt onderschatte data over varianten’

Spitsuur in teststra­ten door oplopende coronabe­smet­tin­gen, GGD wil opschalen

8 juli Het snel stijgende aantal coronabesmettingen in combinatie met vakantiegangers die zich willen laten testen, doet de teststraten overlopen. Veel mensen melden moeilijk een afspraak te kunnen boeken of enkel ver weg, in een andere regio. GGD's bevestigen de drukte.