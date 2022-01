Examenleerling mag toch onvoldoende wegstrepen

Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, Dennis Wiersma, roept leerlingen op om het wegstrepen alleen in te zetten als het echt nodig is. ,,Het is belangrijk om jezelf zo goed mogelijk voor te bereiden op je vervolgopleiding en al je vakken te halen. Als uit je cijferlijst blijkt dat het toch niet allemaal gelukt is, dan krijg je net als vorig jaar de mogelijkheid van deze regeling gebruik te maken.”

Twee herkansingen

Eerder werd al bekendgemaakt dat examenleerlingen twee herkansingen hebben en er een extra tijdvak is waardoor leerlingen hun examens kunnen spreiden. Minister Slob, de vorige bewindsman die ging over het voortgezet onderwijs, wilde echter niet dat leerlingen weer een niet-kernvak konden wegstrepen.

Voorzitter Iben Maas van het Laks reageert: ,,We zijn echt heel erg blij, want we hebben ons enorm ingezet om de duimregeling te behouden. Daar was gewoon behoefte aan in coronatijd. Het is heel goed dat de minister naar ons heeft geluisterd.”