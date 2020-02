Ex-vrouw Joost Zwagerman: ‘Hij was geweldig, maar er was ook een andere Joost’

Oproep Deel met ons uw herinnerin­gen aan Bevrij­dings­dag

8:43 Er was vreugde, er was verdriet. Bevrijders werden gekust, bezetters en collaborateurs bespuugd. Onderduikers kwamen tevoorschijn en de eerste joodse landgenoten keerden terug uit de nazikampen. Veel oudere lezers waren kind tijdens De Bevrijding maar die onvergetelijke meidagen van 1945 staan velen in het geheugen gegrift.