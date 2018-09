Ex-voorman No Surrender Henk Kuipers naar EBI Vught na tip over ontsnappingsplan

Oud-No Surrender-voorman Henk Kuipers (53) is overgeplaatst van de gevangenis in Leeuwarden naar de zwaarbeveiligde EBI in Vught. Bij de politie is een 'serieuze anonieme tip' binnengekomen dat er sprake is van vluchtgevaar.

Dat bevestigt zijn advocaat Roy van der Wal na berichtgeving door Crimesite. Kuipers is vrijdag overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), waar onder anderen Mohammed B. en Benaouaf A. vastzitten.



Volgens Van der Wal heeft het Openbaar Ministerie gezegd dat er vanuit het criminele circuit plannen zijn om Kuipers te bevrijden. Om die reden is zijn cliënt overgeplaatst naar een zwaarder regime.



Van de Wal noemt het 'nonsens' en 'absurd' dat zijn cliënt vluchtgevaarlijk is en zou willen ontsnappen. ,,In de PI Leeuwarden negen maanden lang te boek staan als modelgevangene die volledig ‘Groen’ scoort, maar twee weken voor de zitting willen vluchten? Dat maak je mij niet wijs en ik denk overigens niemand die zijn gezonde boerenverstand gebruikt", laat Van der Wal aan Crimesite weten.



Over de inhoud van de tip doet het OM geen mededelingen. ,,Wat deze advocaat roept is voor zijn rekening. Wij vinden het van belang dat wij een tip als deze serieus in behandeling nemen." Maandag gaat Van der Wal namens zijn cliënt beklag doen over de overplaatsing.

Criminele organisatie

Kuipers uit Emmen zit sinds december vast op verdenking van onder meer afpersing en het leiden van een criminele organisatie. De straf die hij daarvoor kan krijgen is minimaal twaalf jaar. Ook is volgens de rechtbank de kans aanwezig dat Kuipers opnieuw in de fout gaat.



Begin juli legde Kuipers zijn functie als ‘World Captain’ neer en is hij geen lid meer van de motorclub. Dit was voor zijn advocaat een reden om opnieuw de rechtbank te vragen Kuipers voorlopig op vrije voeten te stellen. Vergelijkbare medeverdachten zoals Klaas Otto en Rico R. zijn inmiddels vrij en dat zou ook voor Kuipers moeten gelden, zei Van der Wal onlangs.



Alleen Kuipers en Theo ten V. (54) uit Klazienaveen zitten nog vast in het proces tegen de leiders van de motorclub. De volgende pro formazitting is 17 september. Dan wordt mogelijk ook de datum voor de inhoudelijke behandeling bekend gemaakt.

'Mijn familie is mijn enige club'