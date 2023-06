Ex van Peter Gillis eist dat alle afleveringen van Massa is Kassa waarin zij te zien is, worden verwijderd

Nicol Kremers, de ex-partner van realityster Peter Gillis, eist dat afleveringen van het realityprogramma Massa is kassa waarin zij is te zien offline gehaald worden en niet meer worden uitgezonden. Kremers deed onlangs aangifte van meerdere gevallen van mishandeling en bedreiging tegen de omstreden vakantieparkondernemer.

Dat staat in een sommatie die haar advocaten Sébas Diekstra en Allon Kijl namens het management van Nicol vandaag sturen aan Talpa en Concept Street, de producent van het programma.

Onlangs werd bekend dat Nicol puur uit angst jarenlang bij Gillis bleef en inmiddels de kracht heeft gevonden te zeggen dat ze jarenlang slachtoffer was van huiselijk geweld. Zij deed onlangs aangifte van minstens tien gevallen van mishandeling en bedreiging. Miljonair Peter Gillis wordt in elk geval voor een van die feiten al vervolgd.

Weliswaar heeft Peter Gillis inmiddels een nieuwe vriendin die nu te zien is in serie 10 van de realityshow over de miljonairsfamilie, maar er zijn nog geregeld terugblikken of beelden van Nicol te zien. Zo was in de aflevering van 20 juni Nicol te zien samen tezamen met Peter Gillis. Ook zijn er andere onlinevideo’s te bekijken waarin Nicol te zien is. Dinsdag is de volgende aflevering van de show op televisie.

De advocaten wijzen er in de brief op dat de strafbare feiten waarover aangifte is gedaan, zich afspeelden tijdens de opnamen van het programma dat inmiddels bijna drie jaar te zien is bij SBS. Via de beelden die nu soms nog opduiken wordt ze dus steeds herinnerd aan de gewelddadige gebeurtenissen uit het verleden. Volgens het management wordt ook de privacy van Kremers geschonden, mede omdat zij geen toestemming heeft gegeven voor verdere uitzending.

‘Victim blaming’

Hier komt nog eens bij, aldus de brief van Diekstra en Kijl, ‘dat zij als slachtoffer in de verschillende afleveringen, die enkel amusementswaarde (blijken te) hebben, op een negatieve wijze wordt weggezet. Dit kan moeilijk anders worden gezien dan als victim blaming. Haar eer en goede naam worden door verschillende opmerkingen ook aangetast’.

,,Nicol wordt regelmatig nog neergezet al golddigger en er wordt vaak lachend en gekscherend over haar gedaan, ze wordt heel vaak nog negatief genoemd of in beeld gebracht. Ze wordt neergezet als een probleem dat is opgelost terwijl juist híj in die relatie jarenlang het probleem was”, aldus Wouter van Dort en Brandon Carmio van het management van Nicol Kremers.

Kremers eist nu via haar advocaten dat alle beelden waarop zij te zien is worden verwijderd en dat zij niet meer te zien zal zijn in Massa is kassa. Anders overweegt ze een verbod te eisen via de rechter en immateriële schade te verhalen bij Talpa en de producent.

Talpa heeft al eerder gezegd dat het na de rechtszaak van eind augustus kijkt hoe het verder moet met het programma.

